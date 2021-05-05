66 % نمو التراخيص الجديدة في عجمان خلال الربع الأول

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن نتائج الأداء التشغيلي للربع الأول من العام الحالي، في قطاع التراخيص الاقتصادية.

وأظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في نتائج الربع الأول من عام 2021، مقارنة بنتائج الفترة نفسها من عام 2020.

فقد ارتفع مؤشر النمو في التراخيص الجديدة بنسبة 66%، إضافة إلى الارتفاع في معدل تجديد التراخيص بواقع 4%، وكذلك ارتفاع مؤشر إصدار التصاريح التجارية بواقع 17% وعلى مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد حقق برنامج تعزيز، وبرنامج ريادة، اللذان أطلقا لدعم الكوادر الوطنية في ريادة الأعمال، ارتفاعاً بمعدل 9% في نسبة المنتسبين لبرنامج تعزيز، إضافة إلى ارتفاع بمعدل 236% في نسبة المنتسبين لبرنامج ريادة.

وقال عبدالله الحمراني الشامسي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن الدائرة بفضل توجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن الدائرة تحرص دائماً على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الداعمة للمستثمرين، وتوفير الممكنات والمحفزات والدعم اللازم لرواد الأعمال، وإنها تمكنت من التعامل مع الظروف المحيطة بجائحة كورونا، وهو ما ظهر جلياً في النتائج المبشرة، وخاصة أن الإمارة أصبحت تنعم بالمقومات التنافسية التي تجعلها وجهة اقتصادية مثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار.

من جانبه قال عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال، إنه كان للدائرة دور بارز في دعم المصدرين بالتعاون مع الجهات الداعمة في الإمارة، حيث حققت الإمارة نمواً في حجم الصادرات للربع الأول من عام 2021 بزيادة قدرها 11% على النسبة المحققة خلال الربع الأول من عام 2020، وقد بلغت صادرات الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري قيمة تقريبية تقدر بمليار و750 مليون درهم.

(وام)