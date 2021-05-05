شكرا لقرائتكم خبر عن شبكات «واي فاي» عالي السرعة في موقع «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن بدء نشر شبكات «الواي فاي» Wi-Fi، المتطورة من «سيسكو» لضمان توفير الاتصال اللاسلكي السريع والآمن في جميع أنحاء الموقع على مساحة 4.38 كيلومتر مربع. وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام «إكسبو 2020 دبي» وشركائه لتقديم الحدث ذي الاتصال الرقمي الأقوى والأكثر موثوقية في تاريخ معرض إكسبو العالمي.

وتشير التقديرات إلى أن أغلبية الزوار سيتصلون بشبكة Wi-Fi من «سيسكو» في أي وقت خلال حضورهم، ويمثل ذلك الحاجة الواضحة إلى حل شبكات آمن وقادر على توفير تجربة اتصال سلسة للجميع.

وتسعى إمارة دبي مع قدوم معرض إكسبو 2020 دبي، إلى تقديم التجارب الفريدة والجذابة ما سيجعل تقنية Wi-Fi من «سيسكو» ذات ضرورة كبيرة ليواكب الزائرون مجريات الحدث وتطوراته، وليحافظوا على تواصلهم مع بعضهم بعضاً، ومحيطهم. وستمكّن شبكة Wi-Fi من «سيسكو» الزوار من الاتصال بسهولة بمجموعة غنية من الخدمات التقنية التي من شأنها أن تعزز تجربتهم، بما في ذلك: محتوى الواقع المعزز والواقع الافتراضي التفاعلي وخدمات التطبيقات والموقع ومسح رمز الباركود ورمز الاستجابة السريعة QR.

كما ستعزز الشبكة أيضاً سرعات التحميل والتنزيل لكي يصبح كل زائر سفيراً للمعرض عبر مشاركة تجربته مع العالم من خلال المحتوى الصوتي والمرئي في الوقت الفعلي.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إكسبو 2020 دبي»: «سيعرض إكسبو 2020 الأفكار المبتكرة والتقنيات والابتكارات التي سترسم مستقبل كوكبنا. وسنتعاون خلال استعدادنا لاستقبال ملايين الزوار مع شركائنا الاستراتيجيين مثل «سيسكو»، ليكون معرض إكسبو 2020 واحداً من أذكى وأسرع المواقع وأكثرها اتصالاً على وجه الأرض، لنضمن توفير تجربة استثنائية للزوار ولنواصل توفير الاتصال الرقمي بمعايير عالمية عند انتقال إكسبو إلى «دستركت 2020» نموذج المدن الذكية في المستقبل».

شبكة Wi-Fi 6

بصفتها شريك الشبكة الرقمية لإكسبو 2020 دبي، نشرت «سيسكو» شبكتها القائمة على النوايا Intent-based Network في كل أنحاء موقع المعرض وتم اختيارها مؤخراً لإدارة وصيانة عمليات شبكة تقنية المعلومات في معرض إكسبو. وإضافة إلى نشر شبكة Wi-Fi من «سيسكو» على نطاق واسع، تم اختيار شبكة Wi-Fi 6 المتطورة لاستخدامها في مناطق محددة وتوفير اتصال شبكة لاسلكية مستمر وموثوق لدعم متطلبات الأجهزة وتقنية إنترنت الأشياء بسهولة، مع مزايا أمنية للحماية من الهجمات السيبرانية والتهديدات المتوقعة في البيئات عالية الكثافة مثل «إكسبو 2020 دبي».

9000 نقطة وصول

يتم الآن نشر أكثر من 9000 نقطة وصول في كل أنحاء موقع المعرض لتغطية شبكة Wi-Fi الشاملة، ما سيتيح لكل مستخدم أينما كان في الموقع البقاء على اتصال باستمرار. وصُمم نحو 400 من نقاط الوصول التي نشرتها «سيسكو» خصيصاً لاتصال شبكة Wi-Fi 6. وتم إكمال ما يقرب من 70% حتى الآن من نقاط Wi-Fi 6 مع إجراء اختبارات صارمة ومتكررة لجمع البيانات وتحليلها وتحسين أداء الشبكة.

وأثبتت شبكة Wi-Fi 6 من «سيسكو» إضافة إلى تعزيز تجربة الزوار، أنها تقنية أساسية لتعزيز القدرة اللاسلكية ومتطلبات خصوصية البيانات والحماية، لا سيما في المجالات التي تتطلب نطاقاً ترددياً عالياً مثل المركز الإعلامي في «إكسبو 2020 دبي» ومركز عمليات الفعاليات.