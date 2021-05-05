شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار دليل «واجهات البرمجة أولاً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتعاون مع «هيئة أبوظبي الرقمية» و«دبي الذكية» منهجية «واجهات البرمجة أولاً» وعممتها على الجهات المعنية بهدف تطبيقها بشكل واسع خلال المرحلة المقبلة من التحول الرقمي.

وتعد واجهات البرمجة «APIs» الأسلوب الأمثل للربط بين مختلف الجهات من أجل تقديم الخدمات للمتعاملين من كل مكان وفي أي وقت، سواء كان عبر القنوات الحكومية أو تلك التي يمتلكها القطاع الخاص.

فعلى سبيل المثال، عند استخدام واجهة تطبيق لخدمة حكومية من قبل شركة، فإنها ستكون قادرة على تقديم تلك الخدمة الحكومية لزبائنها من دون اضطرار الزبائن إلى مراجعة الحكومة مباشرة.

وتسهم واجهات البرمجة في تفعيل المجتمع الرقمي الشامل وفق ملامح المدينة الذكية؛ حيث يتم ربط الشركات مع الحكومة والأفراد والأشياء في بيئة رقمية متفاعلة بما يفسح المجال لتقديم منتجات وخدمات جديدة، وإنشاء نماذج أعمال غير مسبوقة لمصلحة الجميع.

وسيمكن هذا الدليل مختلف الأطراف من تطوير استراتيجيات وخطط واجهات البرمجة التي تسمح لكافة المتعاملين في الدولة بالحصول على الخدمات الذكية على مدار الساعة ومن أي مكان.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «في عام الخمسين الذي أعلنته القيادة الرشيدة، تتجه بوصلة التحول الرقمي نحو المزيد من التكامل والشراكة بين القطاعات المختلفة، وهذه الوثيقة تعد ترجمة عملية لهذا التوجه؛ إذ إنها تسلط الضوء على أفضل الإرشادات والتوصيات المتعلقة باعتماد التطبيقات البينية بما يخدم استراتيجيات صنع المستقبل.

ويعتبر التحول إلى الخدمات الحكومية الرقمية والمتاحة على الدوام من أهم تجليات التحول الرقمي، ومن أكثرها تأثيراً على سعادة أفراد المجتمع.