تباين المؤشرات العامة وسط شراء انتقائي في «البنوك» و«العقار»

أبوظبي: مهند داغر

تحركت الأسهم المحلية صعوداً ونزولاً ضمن نطاقات ضيقة في جلسة تداولات، أمس الأربعاء، وسط عمليات شراء انتقائية استهدفت أسهماً في القطاع العقاري، وكذلك البنوك والطاقة والنقل ليرتفع مؤشر سوق دبي 0.24% بينما تماسك مؤشر سوق أبوظبي عند مستواه السابق، ما أغلق المؤشرات العامة على تباين في الأداء.

وواصلت المحافظ الاستثمارية عمليات الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 21 مليون درهم كمحصلة شرائية، في الوقت الذي تزعم «أرامكس» تداولات سوق دبي مرتفعاً 1.48% عند 4.1 درهم، بينما جاءت الزعامة في سوق أبوظبي ل«الدار العقارية» وارتفع على إثرها 0.57% إلى 3.54 درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية 1.21 مليار درهم، منها 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و74.25 مليون درهم في سوق دبي،.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.24% إلى مستوى 2650 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية.

وارتفع «إعمار العقارية» 0.25% و«إعمار للتطوير» 1.03% و«ديار» 0.36% و«داماك» 0.81%.

كما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.89% أمام انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.81%.

وزاد قطاع النقل 0.8% مع نمو «أرامكس» 1.48% واستقرار «العربية للطيران»، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 0.92%.

وارتفع «شعاع كابيتال» 1.64%، فيما استقر كل من «دبي المالي» و«دبي للاستثمار» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

بدوره، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع طفيف 0.02% عند 6115.94 نقطة.

وتراجع «أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2% و«أبوظبي الأول» من دون تغيير.

وانخفض «اتصالات» 0.47%، وارتفع «الدار» 0.57% ونزول «رأس الخيمة العقارية» 0.18%.

كما ارتفع «إشراق» 0.31% و«الواحة كابيتال» 4.35% مع تحول الشركة للربحية في الربع الأول، بينما استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير. وارتفاع «طاقة» 0.73% و«دانة غاز» 0.74% و«أدنوك للتوزيع» 0.65%.

توجه السيولة

وتصدر «أرامكس» التداولات في سوق دبي بقيمة 14.6 مليون درهم مغلقاً عند 4.1 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 9.84 مليون درهم، وأغلق عند مستوى 3.91 درهم، ثم «إعمار مولز» بسيولة قدرها 8 ملايين ردهم وأقفل عند 1.9 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعّم التداولات «الدار العقارية» بقيمة 361.3 مليون درهم مغلقاً عند 3.54 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بلغت 288.16 مليون درهم وأقفل عند 91 درهماً، ثم «أبوظبي الأول» باستقطابه 213.37 مليون درهم ليغلق عند 14.58 درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 5.17% مغلقاً عند 6.1 درهم، بينما سجل «أملاك» التراجع الأكثر بنسبة 2.07% وأقفل عند 0.236 درهم.وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «أسمنت الخليج» بنسبة 5.64% ليغلق عند 0.749 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «بلدكو» بنسبة 9.72% مغلقاً عند 0.195 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 283.8 مليون درهم محصلة شراء وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 283.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 13.56 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 13.56 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 20.85 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.75 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي، و9.1 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.