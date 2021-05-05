570 خدمة رقمية متكاملة للجهات الحكومية في أبوظبي عبر تطبيق «تم»

أبوظبي: ”الخليج 365”

في إطار جهودها المتواصلة لتلبية احتياجات المتعاملين ومواكبة توقعاتهم وتطلعاتهم، والسعي المستمر لإشراك كافة أطياف المجتمع في عملية البناء والتطوير لمنظومة الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» اليوم عن إتاحة تطبيق «تم»، لكافة أفراد المجتمع بهدف منحهم الفرصة المناسبة لتجربة التطبيق واستخدام الخدمات الرقمية المتوفرة فيه خلال هذه المرحلة من التطوير، من أجل تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية التي تمس حياتهم اليومية وصولاً إلى توفير 100% من الخدمات الرقمية المتكاملة للجهات الحكومية بإمارة أبوظبي عبر تطبيق «تم» بنهاية العام الحالي. وتدعو اللجنة العليا للحكومة الرقمية مجتمع إمارة أبوظبي لتجربة تطبيق «تم»، حيث تم الانتهاء من تطوير وتوفير 80% من الخدمات الرقمية المتكاملة للجهات الحكومية بإمارة أبوظبي عبر التطبيق حتى هذه اللحظة بما يعادل 570 خدمة رقمية متكاملة. وتشجع اللجنة كافة أفراد المجتمع على العمل معاً يداً بيد خلال هذه المرحلة لتجربة واستخدام الخدمات الرقمية المتوفرة في تطبيقهم، وتقديم المقترحات والأفكار المبتكرة والجوانب التحسينية ليكونوا جزءاً من عملية البناء والتطوير للتطبيق الموحد، ويساهموا في إثراء تجاربهم ورسم مستقبل الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتعتبر منظومة «تم» إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وهي تقوم على تسخير أحدث التقنيات الرقمية لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر منصة رقمية واحدة. ويقدم التطبيق المجاني، المتاح على متجري التطبيقات Apple Store وGoogle Play store، معلومات شاملة عن الخدمات الحكومية، وأكثر من 55 وثيقة رقمية في التطبيق. وتمتاز الخدمات التي يمكن إنجازها على منصات منظومة «تم» بالسرعة الكبيرة والفاعلية في الاستخدام، مما يمكّن من إتمام 93% من المعاملات الحكومية في أقل من 6 دقائق، لتعزيز رفاهية المستخدمين.

ارتفعت نسبة تبنّي الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين الذين تبنوا بالفعل التوجه الرقمي في أداء معاملاتهم إلى 94%، مع تكامل أكثر من 570 خدمة رقمية على تطبيق «تم». وستعمل الخدمات المتكاملة للجهات الحكومية على زيادة هذه الأرقام بهدف الوصول إلى نسبة عالية من المستخدمين لتطبيق «تم» بحلول نهاية 2021.