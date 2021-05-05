شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار» تختار ثلاث شركات تكنولوجيا عقارية ناشئة لتنفيذ مشاريع تجريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية عن اختيار ثلاث شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، في إطار برنامج تسريع الأعمال «سكيل أب» الذي يتمثّل هدفه في توفير منصّة نمو ملموسة تدعم الشركات العالمية بأحدث حلول التكنولوجيا العقارية للتوسّع وتأسيس أعمالها في دولة الإمارات. وسوف تستفيد الشركات الناشئة الثلاث من فرص النمو الملموسة التي ستوفرها المشاريع التجريبية المقدمة من «الدار» بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرائدة الأخرى في المنطقة. وجاء إطلاق برنامج «سكيل أب» بالشراكة مع «ستارت إيه دي» (startAD)، منصة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تحظى بدعم من شركة تمكين.

«الدار سكيل أب»

وتجدر الإشارة أنه تم إطلاق النسخة الأولى من برنامج «الدار سكيل أب» خلال شهر فبراير/ شباط 2021، حيث كان باب تقديم طلبات المشاركة مفتوحاً أمام الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم مع التركيز على ثلاثة موضوعات رئيسية، ألا وهي: الاستدامة وتحليل البيانات والتنمية الذكية. وقد تلقى البرنامج أكثر من 200 طلب مشاركة من 31 دولة، وتم لاحقاً اعتماد قائمة مختصرة شملت تسع شركات ناشئة بهدف المشاركة ضمن سلسلة من الجلسات التدريبية الافتراضية، تحت إشراف مجموعة من الخبراء، والتواصل مع وحدات أعمال شركة «الدار». وقد تم منح ثلاث شركات في مجال التكنولوجيا العقارية فرصة تنفيذ مشاريع تجريبية بالتعاون مع الدار، بينما ستواصل الشركات الأخرى المشاركة في البرنامج التعاون مع «الدار» خلال المشاريع المستقبلية.

ثلاث شركات

والشركات التي تم اختيارها لتنفيذ المشاريع التجريبية هي: إنفيو، وهي شركة ألمانية ناشئة تقدم حلولاً مبتكرةً في مجال إنترنت الأشياء والتي تعزز بدورها قدرة الأبنية على تأسيس منظومة متكاملة تربط بين البيانات وتعمل على تجميعها وتحليلها ومن ثمّ تطويرها يدوياً أو تلقائياً عبر أجهزة وأدوات مبتكرة متصلة بالإنترنت. و«جي بيلدر»، وهي شركة تتخذ من فنلندا مقراً لها، نجحت في تطوير منصّة تتيح الاتصال الرقمي بين العملاء وفريق المشروعات وموقع البناء. ومتريكوس، وهي شركة ناشئة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، تقدم حلولاً برمجية مبتكرة في القطاع العقاري عبر منصّة رقمية مبتكرة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وجوّدة العقارات والهواء الداخلي.

وتم اختيار هذه الشركات الناشئة للانضمام أيضاً إلى منصة التكنولوجيا العالمية Hub71 في أبوظبي، والتي تقدم حوافز عدة وحزمة من الخدمات القيّمة. كما أنها تتيح الوصول إلى أبرز الشركاء من القطاع الحكومي والمؤسسي بهدف تمكين هذه الشركات الناشئة من توسيع نطاق محفظة منتجاتها وتحقيق الفرص الواعدة في السوق، إضافة إلى تطوير كوادرها وجمع التمويل اللازم، بالتواجد ضمن مجتمع أعمال حيوي متسارع النمو.

الشركات الناشئة

وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتحول في شركة الدار العقارية: قاد سوق الشركات الناشئة الدولية دفة التطوّر التكنولوجي والابتكار خلال السنوات الأخيرة، وها نحن الآن نشهد توسعاً في الأنشطة الاستثمارية داخل منطقة الشرق الأوسط. ففي عام 2020 وحده، تم استثمار أكثر من مليار دولار في قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً للتقرير الصادر عن MAGNiTT خلال عام 2021 المعني بالمشاريع الاستثمارية في المنطقة. وكانت دولة الإمارات، في طليعة هذا التحوّل الواعد.

وأضاف العولقي: يكتسب برنامج «الدار سكيل أب» أهمية كبيرة باعتباره منصّة رائعة تمكننا من الاستفادة من إمكانات سوق الشركات الناشئة، التي تنشط في قطاع التكنولوجيا العقارية، وكذلك تبنيّ أحدث المفاهيم المبتكرة بهدف تعزيز كفاءاتنا التنافسية. وفي هذه المناسبة، نهنئ كل المشاركين في هذا البرنامج المثمر، ونفخر بما قدموه من مفاهيم مبتكرة، والتي ستحقق بلا شك تأثيراً إيجابياً في القطاع العقاري.

التحوّل الرقمي في القطاع العقاري

من جانبه، قال راميش جاجاناثان المدير العام لمنصة «ستارت إيه دي»، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار:«على الرغم أن القطاع العقاري يستحوذ على أكثر من 50% من محفظة الأصول الدولية، إلا أنه لا تتبنّى استراتيجية رقمية سوى 58% من الشركات العقارية عالمياً. وفي ضوء التطورات التكنولوجية والإمكانات الرقمية الواعدة، جنباً إلى جنب مع المساعي الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتغيرات الطارئة على سلوك المستهلكين، فقد بات من الواضح جلياً أننا بصدد حاجة ملحة إلى تطوير القطاع والارتقاء بمستوى إمكاناته. وفي الإمارات، اضطلع القطاع العقاري بدور محوري في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي على مدى العقدين الماضيين، حيث بلغت مساهمته ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 38.4 مليار درهم خلال 2019.»