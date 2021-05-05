شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما سيفعله إنفانتينو مع الأندية التي حاولت إطلاق «الدوري السوبر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوزان (سويسرا) - (أ ف ب)

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو أنه ضد إنزال عقوبات بحق الأندية التي حاولت إطلاق مشروع الدوري السوبر الأوروبي، مفضلاً «الحوار» من أجل إجراء الإصلاحات في كرة القدم.

وجاء كلام إنفانتينو في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ليكيب» الفرنسية، وقال: «بعض الأفعال يمكن أن تؤدي إلى عواقب ويتعين على الجميع تحمل المسؤولية»، معتبراً أنه «من غير المقبول» إنشاء بطولة جديدة خارج إطار المؤسسات الموجودة.

وأضاف: «لكن.. يجب دائماً الانتباه عندما نتكلم عن عقوبات. لقد قيل بسرعة إنه يجب إنزال عقوبات. أنا أفضل دائماً الحوار على المواجهة حتى في الأوضاع الحساسة جداً».

وأوضح: «لو عاقبنا أحد الأندية مثلاً، فنحن نعاقب أيضاً اللاعبين، المدربين وأنصار هذا النادي الذين لا علاقة لهم بما حصل». وطالب بإجراء إصلاحات على كرة القدم لا سيما فيما يتعلق بسوق انتقالات اللاعبين من خلال تخفيض أجور مديري أعمال اللاعبين.

وأوصى أيضاً بأنه ومن أجل تفعيل «الاستقرار الاقتصادي» و«المساواة الرياضية»، يتعين «وضع سقف للأجور وتعويضات بدل الانتقال»، إضافة إلى «تقليص عدد اللاعبين في الأندية، وإجبار الأخيرة على أن تضم عدداً محدداً من اللاعبين المحليين الذين نشأوا في صفوفها».

ووسط القلق من كثافة روزنامة المباريات الدولية مع إقامة كأس أوروبا، وكوبا أمريكا خلال الصيف المقبل، بعد موسم شاق للاعبين بسبب جائحة «كوفيد-19»، ناشد بإقامة «مباريات أقل لكن من نوعية أفضل».

كما جدد رغبته في رفع عدد الفرق التي تشارك في كأس العالم للأندية إلى 24 فريقاً من دون أن يحدد موعد انطلاقها، مشيراً إلى أن هذه المسابقة التي تعارضها الاتحادات الوطنية «ستكون الأفضل على مستوى العالم».