شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. توقيف شابة حاولت تهريب كوكايين في أحذيتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ( وكالات)

ألقت السلطات الأمريكية القبض على شابة عشرينية، حاولت تهريب مواد كوكايين قيمتها تفوق الـ 40 ألف دولار في سبعة أزواج من الأحذية عند عودتها إلى الولايات المتحدة قادمة من جامايكا.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بيان إن عملية توقيف المرأة المتحدرة من مدينة جورجيا، حدث الأحد الماضي، في مطار هارتسفيلد جاكسون بولاية أتلانتا.

وتابع البيان: «بعد الفحص الدقيق لحقائبها، عثر على سبعة أزواج من الأحذية تحوي مادة بيضاء مخبأة في كعب الأحذية، وبعد خضوع هذه المادة للاختبار تبين أنها كوكايين». وتزن كمية الكوكايين المضبوطة في الأحذية حوالي ثلاثة أرطال، وقيمتها حوالي 40 ألف دولار.

وأكد بيان الجمارك أن «الأحذية مصنوعة للمشي، وليس لتهريب المخدرات».

وقالت مديرة ميناء الجمارك وحماية الحدود في ميناء أتلانتا، بولا ريفيرا، إن «المهربين يبذلون جهوداً كبيرة لإخفاء المخدرات عن ضباطنا». وتابعت: «يظل حظر المخدرات مهمة إنفاذ ذات أولوية من الجمارك وحماية الحدود، وهي مهمة نأخذها على محمل الجد».

وبحسب السلطات الأمريكية، يتم يومياً مصادرة حوالي 3677 رطلاً من المخدرات من مسافرين من أنحاء البلاد.