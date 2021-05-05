شكرا لقرائتكم خبر عن صدامات في القدس و30 الف مستوطن يهددون الأقصى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت الاشتباكات، مساء الأربعاء، بين الفلسطيين والقوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تعامل مع 10 إصابات أغلبها بسيطة، بينما يستعد نحو 30 ألف مستوطن لاقتحامات في المسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس بعد الأسبوع المقبل. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الشرطة الاسرائيلية ستعزز قواتها بـ3 آلاف عنصر لحماية تحرك المستوطنين المقرر في العاشر من هذا الشهر الموافق للثامن من العشرين من شهر رمضان المبارك.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي الأراضي الزراعية في بلدة عقربا قضاء نابلس، وحاصرت منشأة زراعية قامت بتفجيرها، وذلك ضمن الحملة العسكرية التي تقوم بها لملاحقة المشتبه فيه بتنفيذ عملية زعترة التي أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين وصفت جراح اثنين منهم بالخطِرة، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا لديها مقترحات ومستعدة لمشاركة مقترحاتها حول استئناف عملية التفاوض بشأن تسوية في الشرق الأوسط.

ولليوم الثالث على التوالي، واصل الجيش الإسرائيلي، حصاره واجتياحه لبلدة عقربا؛ حيث حاصرت غرفة زراعية في منطقة «القطعة» وأقدمت على تفجير أحد جدرانها، كما طالب الجنود الإسرائيليون أشخاصاً عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام «الشاباك»، يطارد منتصر الشلبي (47 عاماً) من بلدة ترمسعيا قضاء رام الله، زاعمه أنه هو من نفذ عملية زعترة.

عمليات زعترة

وقال مواطنون إن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات جديدة نحو المنطقة والغرفة التي تحاصرها شرقي بلدة عقربا، علماً بأنها تعود للمعتقل عماد فتح الله الصوص. وتشهد بلدة ترمسعيا عمليات اقتحام متتالية في اليومين الأخيرين بحجة البحث عن المشتبه فيه بتنفيذ عملية زعترة، في وقت أخضعت فيه قوات الاحتلال العديد من السكان لتحقيق والاستجواب الميداني. وجرى اقتحام منزل منتصر الشلبي من قبل الجيش الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء، واعتقال زوجته سناء وإخضاعها للتحقيق، كما اعتقل، الثلاثاء، نجله أحمد الشلبي. كما اعتقل الجيش 4 مواطنين من بلدة عقربا بذريعة مساعدة المشتبه فيه بتنفيذ العملية عند حاجز زعترة، دون الكشف عن طبيعة هذه المساعدة المزعومة. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات «اليمام» الخاصة والجيش لم يعثروا على «المطلوبين» في المنزل الذي حوصر في عقربا بنابلس.

محادثات فلسطينية روسية

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي: «نشعر بالقلق إزاء عدم وجود اتفاقيات واعدة بشأن كيفية استئناف عملية السلام ومفاوضات السلام. نحن مستعدون للمساعدة ولدينا بعض الأفكار. الاتصالات معكم ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا». كما جرت مناقشة سبل التنسيق المشترك لمواجهة تفشي وباء «كوفيد- 19»».

وقال: «حينما تتوفر الظروف الصحية ملتزمون بعقد اجتماع جديد للجنة الحكومية المشتركة، باعتبار وجود مشاريع عديدة واعدة ونحن ملتزمون منذ وقت طويل بتنفيذها، ونتطلع لهذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «مهتمون بتقديركم لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وخصوصاً الوضع الراهن على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وقلقون بسبب عدم وجود اتفاق بين الجانبين حول إعادة إطلاق مفاوضات السلام». وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية ملتزمة بإجراء الانتخابات، وأطلعت لافروف على الظروف التي أجبرتنا على تأجيل موعدها.

(وكالات)