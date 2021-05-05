شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 5-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 5-5-2021، حيث أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.317 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، التعمير والاستشارات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اسيك للتعدين-اسكوم، المجموعة المصرية العقارية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منفقسمة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الحديد والصلب المصرية، مصر لصناعة الكيماويات. إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، التعمير والاستشارات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اسيك للتعدين-اسكوم، المجموعة المصرية العقارية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منفقسمة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الحديد والصلب المصرية، مصر لصناعة الكيماويات.

البورصة تربح 3.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.317 مليار جنيه. البورصة تربح 3.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.317 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 401.5 مليون ورقة مالية بقيمة 895.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.47%، والعرب على 6.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 316.8 ألف جنيه، 5.2 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 10512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12709 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4098 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3037 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1263 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 59100 سهم، وباع مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية 1000 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 5050 سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 20 ألف سهم، 4300 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 59100 سهم، وباع مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية 1000 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 5050 سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 20 ألف سهم، 4300 سهم، على التوالي.





لجنة القيدقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، منح 7 شركات مهلة إضافية لإرسال القوائم المالية خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة بقرار لجنة القيد بتاريخ 11/04/2021 وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بإرسال القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 بنهاية المهلة الممنوحة لها وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهم أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن بيراميدز بلازا، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، جينيال تورز، جهينة للصناعات الغذائية.





القائمة دقررت لجنة القيد بالبورصة، إدراج وتداول أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف ضمن القائمة (د) وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 9 مايو، في ظل عدم قيام الشركة بالرد على كافة الملاحظات الواردة بتقرير مراقب حسابات الشركة كما لم تقم بسداد المستحقات المالية طبقًا لقرار اللجنة المشار إليه فضلًا عن وجود عقبات في تشكيل مجلس إدارة الشركة.