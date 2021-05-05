شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي عقب بيانات التوظيف بالقطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية تتعلق بوتيرة التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي، لكنها دون التوقعات.



كانت أسهم شركات تكنولوجية كبرى قد انخفضت بالأمس، لكنها تعافت اليوم بشكل جزئي من هذه الخسائر لتتحول نحو الارتفاع بشكل ملحوظ.



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 742 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، وهي أكبر وتيرة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، لكن التوقعات كانت تشير إلى إضافة 872 ألف وظيفة.



وتسبق هذه البيانات ما ستعلنه وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل من تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة تراجع إلى 62.7 نقطة في أبريل/نيسان من 63.7 نقطة في مارس/آذار بينما توقع محللون القراءة 64.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش عند 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.1 نقطة.