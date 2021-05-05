شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه رغم هبوط كبير في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقلص الخام مكاسبه على الرغم من صدور بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت انخفاضا كبيرا أعلى من التوقعات.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 8 ملايين برميل إلى 485.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 7.7 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:41 بتوقيت جرينتش عند 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 65.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.7 دولار وأقل سعر عند 64.9 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.1% إلى 68.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 68.3 دولار.