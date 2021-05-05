شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 5-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5-5-2021.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.317 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، التعمير والاستشارات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اسيك للتعدين-اسكوم، المجموعة المصرية العقارية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منفقسمة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الحديد والصلب المصرية، مصر لصناعة الكيماويات. إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، التعمير والاستشارات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اسيك للتعدين-اسكوم، المجموعة المصرية العقارية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منفقسمة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الحديد والصلب المصرية، مصر لصناعة الكيماويات.

البورصة تربح 3.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.317 مليار جنيه. البورصة تربح 3.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.317 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 401.5 مليون ورقة مالية بقيمة 895.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.47%، والعرب على 6.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 316.8 ألف جنيه، 5.2 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 10512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12709 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4098 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3037 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1263 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 18.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.36%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 35.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.44%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 48.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.47%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 4.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.31%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 18.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.45%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 114.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.45%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 49.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.58%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 24.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.53%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.