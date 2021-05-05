شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار درهم أرباح الشركة العالمية القابضة في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 19,7 مليار درهم أصول الشركة

أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن صافي أرباح الربع الأول من عام 2021 إلى 1,5 مليار درهم بالمقارنة مع 113 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو أعمال القطاعين الصناعي ورأس المال. كما وصلت إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2021 إلى 2,276 مليار درهم بالمقارنة مع 1,563 مليار درهم في الربع الأول 2020. وساهم القطاعان الصناعي ورأس المال في نمو الإيرادات بنسبتي 68% و26% على التوالي.

يُعزى هذا التحسن الكبير في قيمة ونسبة صافي أرباح الشركة إلى تحسن أداء الشركة، والأرباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ والاستثمار التي تم استكمالها خلال النصف الثاني من عام 2020.

ووصل إجمالي أصول الشركة في 31 مارس 2021 إلى 19,7 مليار درهم بالمقارنة مع 14 مليار درهم في 31 ديسمبر 2020.

وقال سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «تُعزى قوة بياناتنا المالية للربع الأول 2021 إلى نمو أعمال القطاعين الصناعي ورأس المال، واللذين شكلا الدافع الرئيسي لنمو الإيرادات، وبلغت إيرادات الشركة 2,3 مليار درهم، والأهم من ذلك أن هذه النتائج تعكس قدرتنا على تنمية عملياتنا بالرغم من التحديات الاقتصادية، والاستحواذ على الشركات المناسبة التي تضيف قيمة حقيقية وتحقق التكامل لمجموعتنا».

نفذت الشركة العالمية القابضة خلال الربع الأول من عام 2021 العديد من الصفقات، وتشمل: الاستحواذ على حصة 60% من شركة «أفكار للاستثمارت التجارية والعقارية»، وتشمل أعمالها الاستثمار في إنشاء وإدارة المؤسسات التجارية ومشاريع التطوير العقاري.

الاستحواذ على شركة «أبيكس الوطنية لخدمات التموين وإعادة هيكلتها إلى»أبيكس القابضة؛ والاستحواذ على «أبيكس الوطنية للاستثمار» (العقارات)، وشركة المركزية للخيم، وشركة «بودوار إنتيريرز» (التصميم الداخلي)، و«آر آر فاسيليتي مانجمنت» (إدارة المرافق).

الاستثمار في صندوق «Sinovation Disrupt Fund, LP» الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له، ويركز بشكل رئيسي على الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية المرتبطة بأسهم الشركات الخاصة العاملة بمجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات التمكينية المتطورة.

زيادة الاستثمار في شركة الجرافات البحرية الوطنية التي تركز على الحفر والاستصلاح والتشييد البحري.

