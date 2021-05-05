شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: اقتصاد الإمارات يتعافى بصورة سريعة رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد التقرير نصف السنوى لصندوق النقد الدولى حول الدول العربية والمالديف، الصادر من مكتب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى الدكتور محمود محيى الدين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى فريق من موظفي صندوق النقد الدولي زيارة افتراضية للموظفين مع السلطات الإماراتية في الفترة من 23 إلى 31 مارس 2021 ، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة.

بحسب التقرير تم مناقشة الاستجابة لـ COVID-19 ، والتوقعات ، والسياسات الاقتصادية للإمارات، حيث أشاد الموظفون بالسلطات لاستجابتها القوية للسياسات وجدول أعمالها الإصلاحي الواسع ، مما يؤكد التزامها بضمان التعافي وتعزيز نمو أسرع وأكثر شمولاً على المدى المتوسط. وعلى المدى الطويل.

وأوضح أنه تركز استراتيجية التنمية الاقتصادية على تسريع تطوير مصادر جديدة للنمو، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، فضلاً عن تسهيل تطوير النمو الخاص غير النفطي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.