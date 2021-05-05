شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصتى السعودية وأبو ظبي بجلسة الأربعاء.. وارتفاع دبي والبحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.65% خاسرًا 66.79 نقطة ليغلق عند مستوى 10252.15 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.02% خاسرًا 1.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6115.944 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.87% رابحًا 13.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1513.99 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.24% رابحًا 6.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2650.18 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.65% خاسرًا 66.79 نقطة ليغلق عند مستوى 10252.15 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.87% رابحًا 467.75 نقطة ليغلق عند مستوى 25457.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 241.3 مليون سهم بقيمة 6.2 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.13%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.86%، ثم قطاعي البنوك والأدوية بنسبة 0.82%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.31%، ثم قطاعي التأمين وتجزئة الأغذية بنسبة 0.24%، 0.23%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.4%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والسلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، 0.30%، على التوالي.

وقفز 62 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 4.15%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 3.89%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 3.24%، وتراجع 123 سهمًا على رأسها سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 3.59%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.40%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 303.5 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% خاسرًا 1.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6115.944 نقطة، وربح رأس المال السوقي 778 مليون درهم عند مستوى 890.464 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 210.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم عبر تنفيذ 2084 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.05%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.68%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 0.19%، 0.14%، على التوالي.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.64%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 4.35%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 2.08%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.72%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 0.99%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 0.78%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 361.3 مليون درهم.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.87% رابحًا 13.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1513.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.04 مليون سهم بقيمة 659.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 45.36% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.04%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.88%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 14.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.42%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.6% مدفوعًا بصعود سهم زين البحرين بنسبة 2.75%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، فيما تراجعت أسهم شركة البحرين للسينما، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، شركة ناس بنسبة 2.61%، 0.81%، 2.17%، على التوالي.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.80% رابحًا 49.34 نقطة ليغلق عند مستوى 6232.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.11% رابحًا 74.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6757.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% خاسرًا 7.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5215.13 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% رابحًا 20.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5410.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 525 مليون سهم بقيمة 92.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 17.7 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 6.41%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.78%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.76%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك بنسبة 0.10%، 0.07%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.5%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.25%، ثم قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.39%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%.





بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.350% رابحًا 13.154 نقطة ليغلق عند مستوى 3810.462 نقطة، وبلغ حجم التداول 15.6 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون ريال عبر تنفيذ 867 صفقة لعدد 56 سهمًا.

وارتفع 12 سهمًا على رأسها سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 6.25%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 4.44%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.43%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 2.7%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.13%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 318.9 ألف ريال عماني.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحًا 6.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2650.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 74 مليون سهم محققة ما قيمته 74.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1524 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.79%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع التامين بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.05%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.57%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.17%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.59%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.07%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 1.40%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.6 مليون ورقة بقيمة 14.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.48%.