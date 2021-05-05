شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 5-5-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر 1 يورو لـ 4.51 ريال سعودى مقابل سعره من قبل كان بـ 4.50 ريال سعودى.

وفى سياق متصل يواصل سعر الدينار الكويتى اليوم، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك فى ثانى يوم عمل للبنوك، لينخفض فى البنك الأهلى المصرى 48.96 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.99 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى51.73 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.51 ريال سعودى مقابل سعره من قبل كان بـ 4.50 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.14 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.45 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 214.45 ريال بما يعادل 57.18$ سعر الذهب عيار 22بنحو 196.58 ريال بما يعادل 52.42$ سعر الذهب عيار 21بنحو 187.64 ريال بما يعادل 50.04$ سعر الذهب عيار 18بنحو 160.84 ريال بما يعادل 42.89$ سعر الذهب عيار 14بنحو 125.09 ريال بما يعادل 33.36$ سعر الذهب عيار 12بنحو 107.22 ريال بما يعادل 28.59$ سعر أوقية الذهببنحو 6,669 ريال بما يعادل 1,778$ سعر جنيه الذهببنحو 1,501 ريال بما يعادل 400.29$ سعر كيلو الذهببنحو 214,446 ريال بما يعادل 57,183$