شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 5-5-2021، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك فى ثانى يوم عمل للبنوك، لينخفض فى البنك الأهلى المصرى 48.96 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.99 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى51.73 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك "الأهلى المصرى ليسجل " 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع مقابل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع".

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.73 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.96 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 48.99 جنيه.

52.09 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.14 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.96 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.83 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.96 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.02 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.