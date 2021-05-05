شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء الموافق 5-5-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك "الأهلى المصرى ليسجل " 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع مقابل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع"، وذلك مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى "قناة السويس" سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.25 جنيه.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.