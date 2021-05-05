شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مصاريف التشغيل يصعد بأرباح "السعودي الفرنسي" 14% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للبنك السعودي الفرنسي، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 14.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 780 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 682 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.93% وارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.22%.

كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع دخل المتاجرة ودخل الأتعاب والعمولات، والذي قابله جزئيًا انخفاض في الدخل التشغيلي الآخر دخل الصرف الأجنبي.

وحقق البنك ثباتاً في صافي دخل العمولات الخاصة عند 1.287 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.54 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.11 مليار ريال في العام 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 54.74%، ومع ذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.50%.

وترجع هذه الزيادة في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، رواتب ومصاريف الموظفين والذي قابله جزئيًا عكس انخفاض قيمة الاستثمارات والموجودات المالية الأخرى.