شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع بدعم من بيانات التوظيف القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، وتلقى دعما من صدور بيانات اقتصادية قوية بسوق العمل في نيوزلندا.



وكشفت وزارة العمل النيوزلندية عن أن مؤشر التغير في وتيرة التوظيف ارتفع بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع نسبة 0.3%.



وانخفض معدل البطالة في البلاد إلى 4.7% خلال أبريل/نيسان، وهو ما خالف توقعات باستقرار المؤشر عند 4.9% دون تغيير.



بالمقارنة، أظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 742 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، وهي أكبر وتيرة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، لكن التوقعات كانت تشير إلى إضافة 872 ألف وظيفة.



هذا، وتعد نيوزلندا من بين دول قليلة حول العالم تمكنت من السيطرة على تفشي فيروس كورونا، حيث أعلنت مؤخراً عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات محلية جديدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.7211، وسجل أعلى سعر عند 0.7219 وأقل سعر عند 0.7143.