شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط الأمريكية بنحو 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 8 ملايين برميل إلى 485.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.9 مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بنحو 700 ألف برميل إلى 235.8 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات بنحو 2.9 مليون برميل إلى 136.2 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 7.7 مليون برميل خلال نفس الفترة.