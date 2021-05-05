سعر سلة خامات (أوبك) يرتفع إلى 66.67 دولار للبرميل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الأربعاء أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 58ر1 دولار للبرميل ليستقر عند 67ر66 دولار للبرميل في تعاملات أمس الثلاثاء مقابل 09ر65 دولار للبرميل أمس الأول الاثنين.

وذكرت نشرة الأمانة العامة ل(أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47ر41 دولار للبرميل.

ويعزو مراقبون الارتفاع المسجل إلى المؤشرات الإيجابية بشأن البيانات الاقتصادية الصينية وارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الولايات المتحدة الأمر الذي سيقود وفقا للتوقعات إلى انتعاش قوي في الطلب في أكبر اقتصادين في العال.

ومع ذلك لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق حيال تأثيرات معدلات الإصابة القياسية بفيروس (كورونا) في الهند على السوق.

وكان تحالف المنتجين (أوبك +) أكد في ختام اجتماعه الوزاري الأسبوع الماضي أهمية مواصلة الجهود الحالية الرامية للحفاظ على توازن السوق النفطية مشددا على المساهمات الإيجابية المستمرة لدول إعلان التعاون في دعم إعادة التوازن في سوق النفط العالمي بما يتماشى مع القرارات التاريخية المتخذة من قبل التحالف.