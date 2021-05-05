شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 05-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.1975، ونرجّح تجاوز هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1880 الذي يمثّل الهدف السلبي التالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2064 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1940 والمقاومة 1.2080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط