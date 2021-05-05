شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض قليلاً رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى الأداء القوي للقطاع التكنولوجي.



كانت أسهم شركات تكنولوجية كبرى قد انخفضت بالأمس، لكنها تعافت اليوم بشكل جزئي من هذه الخسائر لتتحول نحو الارتفاع بشكل ملحوظ.



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 742 ألف ةظيفة خلال أبريل/نيسان، وهي أكبر وتيرة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، لكن التوقعات كانت تشير إلى إضافة 872 ألف وظيفة.



وتسبق هذه البيانات ما ستعلنه وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل من تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 34083 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 13629 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4169 نقطة.