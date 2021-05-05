شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع بأكثر من 2% ويقترب من 18 ألف دولار للطن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار سلبي للدولار أام أغلب العملات الرئيسية ليقترب المعدن الصناعي من حاجز 18 ألف دولار للطن.



ويتلقى النيكل دعما بشكل كبير في الآونة الأخيرة من المخاوف المرتبطة بنقص المعروض في الأسواق العالمية تزامنا مع الطلب القوي لا سيما من شركات السيارات التي تستخدم هذا المعدن في صناعة بطاريات للمركبات العاملة بالكهرباء، وذلك في إطار الجهود لمكافحة التغيرات المناخية.



كما تواصل شركات الصلب مشترياتها على النيكل المستخدم لديها في تعزيز هذه الصناعة الحيوية.



وليس النيكل فقط الذي يشهد نقصا في الإمدادات من جانب شركات التعدين العالمية، بل إن البلاديوم والبلاتين يعانيان أيضا من ضعف المعروض.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:430 بتوقيت جرينتش عند 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 17.800 ألف دولار لكل طن.