شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى شهرين قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ، بعد انخفاض كبير فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ،على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 66.63$ الأعلى منذ 8 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 66.28$، وسجل أدنى مستوي عند 66.05$ ،و صعد خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 69.86$ للبرميل الأعلى منذ 15 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 69.36$ ، و سجل أدنى مستوي عند 69.27$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.8% ،وصعد خام برنت بنسبة 2.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل آمال تحسن مستويات الطلب فى الولايات المتحدة وأوروبا بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 30 نيسان/أبريل، فى أول انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 491.2 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 26 شباط / فبراير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.9 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 10.9 مليون برميل ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.