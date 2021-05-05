سوفتوير أي جي تستعرض خططها للمرحلة القادمة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت شركة سوفتوير أي جي، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات المتقدمة، خطط عملها واستراتيجياتها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ومساهمتها في إطار جهود المملكة على صعيد التحول الرقمي في جميع المجالات، وتوجهات الشركة للمرحلة المقبلة.

وفي لقاء عقدته الشركة مع الإعلاميين والمختصين بالتقنية صرح الأستاذ/ أحمد سلامة، نائب الرئيس للشرق الأوسط وتركيا بأن سوفت وير أي جي كانت من أوائل الشركات العالمية التي قررت افتتاح مكاتب لها في المملكة العربية السعودية، حيث انطلقت رحلتها في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 35 عاماً، ساهمت خلالها في تطوير قطاع التقنية وتعزيز الحلول والبرمجيات لمواكبة النهضة الاقتصادية والمجتمعية التي شهدتها المملكة على مدى السنوات السابقة، حيث شارك العديد من الخبراء والمبرمجين العالميين في مختلف الخطط والمبادرات لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الربط والتحول الرقمي وكذلك مشاريع البنية التحتية لبناء المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة 4.0 وحلول إنترنت الأشياء.

وأشار سلامة إلى أن المملكة تفوقت في تنفيذ خطط التحول الرقمي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مما سهل حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وساهم في خلق بيئة تنافسية ترتكز على تسخير التطور التكنولوجي في مختلف مناحي الحياة لتسهيل حياة الإنسان وتوفير الإمكانات المالية الضخمة لقطاع الأعمال، مما وفر مناخاً جذاباً للعديد من شركات التقنية العالمية للإستثمار في المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل تحدث الأستاذ/ عبد الرحمن المحيميد، مدير القطاع الفني لحلول الأعمال عن أن شركة سوفت وير أي جي تعمل على خدمة عملائها في المجال التقني والحلول المتقدمة، ومنها إنترنت الأشياء، حيث تقدم سوفتوير أي جي حلولها المتطورة لتسهيل ربط الأجهزة بعضها ببعض وسرعة تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء وجعلها بمتناول الشركات والقطاعات ذات الصلة، وذلك بالإضافة الى تقديم الخطط والاستراتيجيات المناسبة لإدارتها، والتوجه نحو الرقمنة المتكاملة بناءً على أهداف رؤية المملكة 2030 في التخلي عن المعاملات الورقية والتحول الكامل الى الأدوات الرقمية.

وأضاف المحيميد بأن الشركة تقدم خدمات متميزة وتقنيات الجيل الرابع للمصانع لتصل الى درجة كفاءة عالية مع توفير منصات خاصة لأتمتة العمليات، مما سهل عمليات الإنتاج الصناعية ورفعها إلى أعلى مستوى من الجودة وقلل من نسبة الأخطاء. كما تعمل الشركة على تمكين المصانع من بناء أجهزة حساسة لايصال رسائل سريعة تتعلق بالصيانة ورصد الأخطاء وتحديد البيانات، بالإضافة الى إدارة سلاسل الإمداد والمخزون والجودة الشاملة والتنبؤ المسبق بالأعطال والعمل على إصلاحها.

بدوره صرح المهندس/ ضياء نصر، المدير الإقليمي لقطاع العملاء بأن استخدامات برمجيات سوفتوير أي جي تتوزع على العديد من القطاعات، مثل البنوك والتأمين والاتصالات والإعلام والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى قطاعات التصنيع والتجزئة والخدمات والطاقة وغيرها.

وأضاف نصر بأن قاعدة عملاء سوفتوير أي جي في المملكة قد اتسعت لتشمل عددا من العملاء الهامين كالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والتي طبقت بنجاح برمجيات سوفتوير أي جي، وبخاصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات وتقنيات التكامل API Management & Integration لتقديم خدمات رقمية متميزة عبر بوابة " شارك "، علاوة على مساعدة "مدن" في الاتصال مع العديد من الأنظمة الرقمية الداخلية وغيرها من الوكالات والشركاء الحكوميين لضمان حصول العملاء على خدمة متميزة وسريعة وذات جودة عالية.

ومن العملاء الرئيسيين للشركة أيضا في القطاع المالي، بنك الرياض، والذي يستخدم منتج " ألفابيت" من سوفتوير أي جي في عمليات إدارة البنية المؤسسية، مما سمح له باتخاذ قرارات تقنية أكثر فعالية بفضل الاستثمار في هذه التقنيات وإدارتها.

من جهته عبر مدير الموارد البشرية الأستاذ/ عبد الرحمن الرشيد، عن أن سوفت وير أي جي تتطلع للاستثمار في المواهب السعودية الشابة، نظرا لأن معظم العاملين في قطاع البرمجيات وخطط وحلول التحول الرقمي هم من الشباب والشابات السعوديين، والذي تجاوزت نسبتهم حوالي 50% من موظفي الشركة. وهو ما سيشجع الشركة على استقطاب وتأهيل المزيد منهم في المستقبل القريب عبر برامج التدرج والتدريب التي تقدمها الشركة في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن سوفتوير أي جي حققت إيرادات تقدر بـ 3,75 مليار ريال سعودي على مستوى العالم خلال عام 2020. كما اتسعت قاعدة شركائها لتشمل 50% من الشركات المدرجة على قائمة " فورتشن 100 " الأمريكية، مع وجود ما يقرب من 5,000 موظف يعمل لديها على مستوى العالم، وأكثر من 400 شريك محلي وعالمي.

وأخيرا، تحظى خبرة شركة سوفتوير أي جي في مجالات الربط والخدمات الرقمية وحلول البنية المؤسسية وإدارة إجراءات العمل وحلول إنترنت الأشياء بالتقدير في أوساط الشركات المحلية والعالمية، ولهذا باتت تستخدم في العديد من الإدارات الحكومية السعودية لأنها تعد الأنسب لها ولطبيعة المبادرات التي طرحتها تلك الإدارات، ولقدرتها على إيجاد الحلول المناسبة للعملاء، واتساقها مع الواقع الثقافي واتجاهات التحديث السائدة في المملكة بصورة عامة.