شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الجوف الزراعية" تتراجع 41% في الربع الأول لارتفاع تكلفة بعض المنتجات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الجوف الزراعية، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 41.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 3.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 3.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 11.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع تكلفة بعض المنتجات مما كان له أثر بانخفاض مجمل الربح بنسبة 34.88%، بالاضافة إلى زيادة مصروفات البيع والتوزيع، وذلك بالرغم من زيادة مبيعات الربع بنسبة 33% بقيمة 15.24 مليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 61.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 46.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 21.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 20.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة مجمل ربح المبيعات مقارنة بالعام السابق مما أثر إيجاباً على زيادة الربح التشغيلي، بالإضافة إلى الاعتراف بصافي مكاسب بمبلغ 25.46 مليون ريال ناتجة عن معالجة أثر تملك الأرض المحياه.