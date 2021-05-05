شكرا لقرائتكم خبر عن "الكابلات السعودية" تشتري سيارات جديدة بقيمة 200 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكابلات السعودية عن شراء سيارات جديدة بقيمة 200 مليون ريال من شركة النواصي الخليجية للتجارة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن عملية الشراء تمت بالأجل حسب الأنواع والكميات الواردة في العقد وبموجب عرض الأسعار الملحق به، تضاف إليها زيادة بمقدار 5% في السنة.

بحسب البيان، سيتم تسليم السيارات خلال مدة 25 يوماً عمل من تاريخ التوقيع على العقد مقابل دفعة مقدمة بنسبة 12% من القيمة الاجمالية تدفع منها 3% عند التوقيع، و9% يدفع نصفها عند استلام نصف قيمة السيارات والباقي بعد استلام باقي السيارات.

وأشارت الكابلات إلى أنها ستقوم باستخدام التدفقات النقدية المتحصلة من عملية بيع الأصول في تمويل رأس المال العامل مما سيؤدي لارتفاع في عمليات النشاط للشركة وذلك بزيادة دوران رأس المال العامل.

وتجدر الإشارة إلى أن الكابلات حققت صافي خسائر بلغ 55 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 61.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى زيادة الإيرادات الأخرى نتيجة عكس المخصصات للسنة الحالية مقارنة بالعام 2019، بالإضافة إلى زيادة حصة أرباح الشركات الزميلة في السنة الحالية مقارنة بالعام السابق.