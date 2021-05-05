شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء السعودية" تتحول للربحية وتُسجل 1.7 مليار ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للكهرباء، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، لإنها حققت صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 2.4 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 2.3 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة التحول للربحية بالربع الأول من 2021 إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020 حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021.

بالإضافة إلى ذلك انخفضت أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 13.3 مليار ريال خلال الربع الأول 2021، مُقابل مبيعات بلغت 11.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.4 مليار ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع الايرادات التشغيلية الذي يعزى إلى اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي 2020، بالإضافة إلى تغطية حساب الموازنة للفرق بين الإيراد المطلوب المعتمد والإيراد المتحقق للشركة السعودية للكهرباء لعام 2020، بمقدار 6.131 مليار ريال.