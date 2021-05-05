شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح "التعمير" للارتفاع 216% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الرياض للتعمير، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 216.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 111 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 35.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 41.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 35.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة إيرادات قطاعي التشغيل والتأجير وأرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة.

وارتفعت المبيعات إلى 63.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 57 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 227.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 142.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى تحسن نتائج أعمال الشركة الزميلة وذلك على الرغم من تأثر إثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الأجراءات الأحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.