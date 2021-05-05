شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الكيميائية السعودية" ترتفع 8% بالربع الأول لارتفاع المبيعات وتراجع المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الكيميائية السعودية القابضة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 7.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 40.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 38 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 60.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 54.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالرغم من إرتفاع مخصص الزكاة والمصروفات البيعية والتسويقية.

وارتفعت المبيعات إلى 969.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 800 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 74 مليون ريال خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 33 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائيه وقطاع المتفجرات المدنيه وانخفاض مخصص الذمم المدينه التجاريه وتكاليف التمويل.