شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن وظائف القطاع الخاص خلال نيسان/أبريل ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 91.43 نقطة الأعلى منذ 19 نيسان/أبريل الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.27 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.17 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.35% ، بعد تزايد شراء العملة الأمريكية ،فى ظل عمليات بيع مفتوحة لأسهم شركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة.

وعمليات البيع المفتوحة فى وول ستريت ،بالإضافة إلى تزايد الأحاديث حول إمكانية تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، أدت إلى انحسار معنويات المخاطرة لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لوقف ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد ،وبالرغم من تقليلها لأهمية ذلك فيما بعد ،غير أن كثرة الأحاديث بالفترة الأخيرة عن تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة أصبح له تأثيرا واضحا على الأسواق التي تعتمد بشدة على التحفيز النقدي.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم عديد البيانات الهامة من الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال نيسان/أبريل ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 12:15 غرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 872 ألف وظيفة جديدة خلال نيسان/أبريل بالمقارنة مع إضافة 517 ألف وظيفة فى آذار/مارس.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 64.2 نقطة خلال نيسان/أبريل من مستوى 63.7 نقطة فى آذار/مارس.