شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين بقيادة شركات الموارد الأساسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بفضل مكاسب قوية لقطاع التعدين وشركات الموارد ،بالإضافة إلى انتعاش شركة التكنولوجيا بعد عمليات بيع مكثفة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:11 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.4% ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 441.7 نقطة ، بفعل عمليات بيع مفتوحة لشركات التكنولوجيا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 3.0% ، بفضل ارتفاع أسعار معظم المعادن الصناعية بقيادة النحاس.

انتعشت شركات التكنولوجيا فى أوروبا ،لتسترد بعض خسائرها الفادحة التي تكبدتها بالجلسة السابقة ،والتي جاءت فى ظل عمليات بيع مفتوحة لشركات التكنولوجيا الأمريكية فى وول ستريت.

يدعم الارتفاعات الحالية أيضا ، توالي إفصاح كبرى الشركات والبنوك فى أوروبا تعلن نتائج أعمال تفوق التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.7% ،وفقد مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا نسبة 1.8% بأكبر خسارة يومية منذ 8 آذار/مارس.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.25% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.