شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عشرة أسابيع ،وتحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,774.23$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,778.79$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,783.41$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الثلاثاء نسبة 0.8% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عشرة أسابيع عند 1,799.14$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 91.43 نقطة، عاكسا استمرار تعافي مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ،فى ظل انحسار معنويات المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد عمليات البيع المفتوحة لأسهم شركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تزايد الأحاديث حول إمكانية تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لوقف ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد ،وبالرغم من تقليلها لأهمية ذلك فيما بعد ،غير أن كثرة الأحاديث بالفترة الأخيرة عن تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة أصبح له تأثيرا واضحا على الأسواق التي تعتمد بشدة على التحفيز النقدي.

وتنتظر أسواق المال العالمية هذا الأسبوع ،عديد البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،التحسن المستمر فى تلك البيانات مع تسارع وتيرة التضخم الأمريكية ،قد تجبر الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة فى وقت مبكر خلال عام 2022 ،عن المخطط له بالفعل البدء فى تشديد السياسة النقدية فى عام 2023.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير ، ليستمر الإجمالي عند 1,018.20 طن متري.