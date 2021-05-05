شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لزيادة عمر الأصول والمعدات الكهربائية بـ«تقنيات المياه» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نقل وتقنيات المياه مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاستفادة من الطاقة والتشغيل الرقمي لدراسة وتبادل المعرفة في مجال تقليل تكاليف التشغيل والصيانة وزيادة عمر الأصول والمعدات الكهربائية وإدخـال التقنيات الحديثـة لتطويـر النظـام الكهربائـي والمحافظـة على استقرار أنظـمة نقـل المياه.

وتهدف المذكرة إلى العمل على إعداد وتطوير كفاءات سعودية قادرة على إدارة النظم الكهربائية والتشغيل الاقتصادي والتجاري للنظام الكهربائي في أنظمة نقل المياه بكفاءة عالية، والإسهام في تطوير أدلة العمل القياسية للأنظمة الكهربائية بمنظومات نقل المياه ورفع كفاءة المحركات الكهربائية وطرق حمايتها ووقايتها

كما تهدف إلى دراسة المواقع البعيدة والمنتشرة في المناطق النائية لتحديثها وربطها بنظام الصيانة الدورية الآلية.