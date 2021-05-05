بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 49.34 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 34ر49 نقطة ليبلغ مستوى 97ر6232 نقطة بنسبة صعود بلغت 80ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 525 مليون سهم تمت عبر 17708 صفقة نقدية بقيمة 5ر92 مليون دينار كويتي (نحو 7ر286 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 16ر7 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5215 نقطة بنسبة هبوط بلغت 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 359 مليون سهم تمت عبر 11205 صفقات نقدية بقيمة 8ر34 مليون دينار (نحو 8ر107 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 17ر74 نقطة ليبلغ مستوى 82ر6757 نقطة بنسبة صعود بلغت 11ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر165 مليون سهم تمت عبر 6503 صفقات بقيمة 7ر57 مليون دينار (نحو 8ر178 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر20 نقطة ليبلغ مستوى 62ر5410 نقطة بنسبة صعود بلغت 39ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر230 مليون سهم تمت عبر 6700 صفقة نقدية بقيمة 2ر25 مليون دينار (نحو 12ر78 مليون دولار).

وكانت شركات (م سلطان) و(اجيليتي) و(متحدة) و(السورية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (اجيليتي) و(اهلي متحد) و(وطنية) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (ثريا) و(الخليجي) و(قابضة م ك) و(يوباك) الأكثر انخفاضا.