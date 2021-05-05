شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم.. ويسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 5-5-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى "قناة السويس" سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك فى ثانى يوم عمل للبنوك بعد إجازته الرسمية.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، فى ثانى يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك الرسمية، حيث انخفض سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.70 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.78 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء بالبنوك المصرية.

وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.14 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.