شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يمنح شركة عالمية رخصة تقديم خدمــات الربط ونقل المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت - ترخيصا لتقديم خدمات الربط ونقل المعلومات للمؤسسات والشركات على شبكاتهم الدولية، وبموجب هذا الترخيص تستطيع الشركة توفير خدمات الربط ونقل البيانات بين الشركات والمؤسسات العاملة في مصر وفروعهم في الخارج مثل البنوك والشركات العالمية والشركات المصرية التي لها أفرع بالخارج وذلك وفقًا لأعلى المعايير الدولية المطبقة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، توفر هذه الرخصة إمكانية التعاقد والتحاسب مباشرة مع شركة بي تي دون الحاجة لإتمام التعاقد والدفع في الخارج مما يتيح مرونة للعملاء ويسهل إجراءات حصول العملاء داخل مصر على الخدمة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، وتعد شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات بي تي الإنجليزية B.T وهي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم.

وقال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تقدم شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت – للحصول على الترخيص يعد دليل على ما يتمتع به سوق الاتصالات المصري من عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية وما يشهده السوق من نمو وتطور مستمر وهو ما يعكس نظرة المستثمرين الأجانب للإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير البيئية الاستثمارية الجاذبة.

وقام بتوقيع الترخيص المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس خالد محمد أبو سلامة مدير شركة بي تي للاتصالات – ايجيبت.