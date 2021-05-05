شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-5-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-5-2021، أمام الجنيه المصرى، فى ثانى يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك الرسمية، حيث انخفض سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.70 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.78 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء بالبنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.75 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات الورقية اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث انخفض سعر الدولار، فى حين تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.66 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء البنوك المصرية.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.75 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

18.88 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.95 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.72 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.70 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.78 جنيه.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.73 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.

18.89 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.80 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.71 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.70 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.