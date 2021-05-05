شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "حكايتنا" لتنمية الوعى السياحى والأثرى لدى طلاب المداس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، خلال الأسبوع الماضي، مبادرة تحت عنوان "حكايتنا"، وذلك بالتعاون مع قطاعي التعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم.

وقالت رشا كمال مدير عام الإدارة، أن تلك المباردة تأتي ضمن برنامج الأجندة السنوية للإدارة، والتي تستهدف تنمية الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية؛ من خلال تنفيذ عدد من الزيارات للمواقع السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة، وربط تلك الزيارات بالأحداث المحلية والعالمية والاكتشافات الأثرية الحديثة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى لتلك المبادرة تعمل على إبراز ما تقوم به الدولة المصرية من جهد في قطاع السياحة والآثار والحفاظ على تراثها، حيث دشنت الإدارة مسابقة لطلاب 22 مدرسة لاختيار أفضل الفيديوهات والتسجيلات الصوتية التعريفية المصورة التي سجلها الطلاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية عن المومياوات الملكية التي تم نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وفازت 6 مدارس في هذه المسابقة؛ وكانت الجائزة جولة تعريفية للطلاب الذين قاموا بعمل هذه التسجيلات داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وتوزيع شهادات تكريم لهم.

وأشارت رشا كمال، إلى أن الإدارة نظمت أيضا زيارة لعدد آخر من طلبة مدارس محافظتي القاهرة والجيزة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وزيارة أخرى لطلاب محافظتي قنا والأقصر إلى معابد الكرنك والأقصر بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف تزويدهم بمعلومات وافية عن المومياوات الملكية منذ أكتشافها بالأقصر، والأماكن التي عرضت بها خلال السنوات الماضية، وحتى رحلتها الأخيرة إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال مصطفى الصغير المشرف على منطقة آثار الكرنك، أنه خلال الرحلة، ارتدى عدد من الطلاب الملابس المستوحاة من الأزياء المصرية القديمة، وقاموا بحمل لافتات طُبع عليها صور وأسماء ملوك وملكات مصر القديمة الذين نقلت مومياواتهم بالموكب الملكي.