مبادرة الجواز اللوجستي العالمي تتوسع في فيتنام

دبي: ”الخليج 365”

تتوسع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي (WLP)، في فيتنام، بعد تسجيل «جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية» (VLA)، كشريك في المبادرة والتوقيع على الاتفاقية الإطارية.

وتتعزز مكانة فيتنام كونها محوراً للجواز اللوجستي العالمي عبر التوقيع على اتفاقية التعاون التجاري متعدد الأنماط بين مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي (PCFC) و«جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية» عام 2019.

وتُعد فيتنام الدولة الخامسة في آسيا التي تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي وذلك بعد تايلاند وإندونيسيا وكازاخستان والهند. وهناك أكثر من 10 بلدان أعضاء في المبادرة، من بينها مراكز تجارية عالمية كبرى مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، على سبيل المثال، كما قامت بعض الشركات الكبرى متعددة الجنسيات من بينها «يو بي إس» و«فايزر» و«سوني» و«جونسون آند جونسون» و«إل جي» بالاشتراك في المبادرة.

جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية

تربط «جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية» بين مخلصي البضائع على المستوى المحلي والأجنبي وكذلك مزودي خدمات النقل واللوجستيات، ما يسهم في تطوير الصناعة والمشروعات في فيتنام، ويعزز الأداء الاقتصادي الإجمالي للدولة. وتُعد فيتنام أحد أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً وحيوية في شرق آسيا حيث زاد دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 مرة في الفترة بين 2002 و2018، ما ساهم في انتشال أكثر من 45 مليون شخص من براثن الفقر، وفق الأرقام الصادرة من البنك الدولي.

وقَّع لي دوي هايب، رئيس مجلس إدارة «جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية» على الاتفاقية الإطارية بعد تسجيلها كشريك، واعتماد مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في تعزيز وإنماء التجارة بين المناطق والبلدان.

وقال: «تعدّ التجارة ضرورية لاستمرار ازدهار دولتنا الاقتصادي في ظل تفشّي كوفيد-19، ولا شكّ أنّ التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقية سيرسّخ العلاقة بين البلدين ويسهم في تطوير التجارة بين فيتنام وبقية العالم. ونحن نتطلع كجزء من مبادرة الجواز اللوجستي العالمي إلى توسيع التزامنا تجاه شركائنا التجاريين الحاليين وكذلك الشركاء الجدد في المنطقة وغيرها مع وصولنا إلى أسواق جديدة وقدرتنا على تنويع التجارة. وعلاوةً على ذلك، فنحن نرحب بهذه الفرصة لتعزيز علاقاتنا مع الأطراف الأخرى والبناء عليها في مبادرة الجواز اللوجستي العالمي وذلك من خلال التعاون ومشاركة المعارف والمهارات».

قمة الجواز اللوجستي

قال مايك باسكران، الرئيس التنفيذي لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي: «في عام 2021، شاهدنا الجواز اللوجستي العالمي يزداد قوة يوماً بعد يوم، ليثبت نجاح الفكرة التي أعلن عنها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2020. ومع اقتراب افتتاح مؤتمر القمة للجواز اللوجستي العالمي في قت لاحق هذا العام، والذي سيرسم طريق التوجه نحو مستقبل الشحن واللوجستيات، أشعر بالفخر لقيامنا بالتوسع في فيتنام والترحيب بجمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية معنا.

تأتي عملية دمج الشحن البري والبحري والجوي في قلب استراتيجية الجواز اللوجستي العالمي، وتتلاءم فيتنام بشكل رائع مع نموذجنا متعدد الأنماط وذلك لأنها دولة تصدِّر بضائع عالية القيمة وخفيفة الوزن - وتأتي أجهزة البث والهواتف بين أعلى صادراتها حالياً، ومن المتوقع زيادة صادرات المنسوجات والبضائع الجلدية. ونأمل أن تسهم العضوية الشاملة لجمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية كجهة تجارية مؤثرة، في دعم وتعزيز مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في مسعاها الطموح للترحيب بأعضاء محليين جدد في البرنامج».