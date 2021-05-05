«العربية للطيران أبوظبي» تطلق رحلاتها إلى«طشقند» 24 يونيو

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وطشقند، عاصمة أوزبكستان بدءاً من 24 يونيو2021.

وتمثل «طشقند» الوجهة العاشرة للعربية للطيران أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.

وتقدم لمسافريها خدمات القيمة المضافة التي توفرها «العربية للطيران» في مختلف مراكز عملياتها. وقد حرصت الشركة على تحديث تجربة العملاء خلال الفترة الراهنة انسجاماً مع التوجيهات المحلية والعالمية وضماناً لتلبية كافة بروتوكولات ومعايير السلامة والصحة خلال كافة مراحلها.