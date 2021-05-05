شكرا لقرائتكم خبر عن «أعلام نزل فيهم القرآن».. عبر إذاعة القرآن الكريم من الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بذات العبق الرمضاني الذي تتميز به إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، وتتويجاً للأجواء الروحانيّة في شهر تلاوة وتدبر معاني الذكر الحكيم، تقدم الإذاعة برنامج «أعلام نزل فيهم القرآن» في موسمه الثاني، ضمن خارطة برامجها للدورة الرمضانية الجديدة، وتتناول حلقات البرنامج شخصيات وأعلاماً نزلت فيهم آيات قرآنية، مع الإشارة إلى تفاصيل ووقائع الأحداث التاريخيّة كما ترويها السيرة النبوية، وأسباب النزول وقصص الآيات في كتب الصحاح.

وفي مدة لا تتجاوز الثلاث دقائق، يعرض البرنامج ضمن الختمة اليومية، حكاية شخصيات عاصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وأعلام المشركين الذين نزلت فيهم آيات تروي حكاياتهم أو تصف قبح أعمالهم، بتقديم شيق وتكثيف يسرد قصة كل آية والظروف التي رافقت نزولها ليطوف بالمستمعين في محطات تضيء على أسباب نزول الكثير من الآيات، ويمنح الجمهور حصيلة عامة حول تاريخ تبلور الدعوة الإسلامية خلال فترة نزول الوحي.

ويتميز البرنامج بالإيجاز وبحلة فنية ممتعة من حيث الإلقاء والمؤثرات الصوتية والطريقة الإخراجيّة القائمة على السرد القصصي، وقدم ضمن حلقاته قصة الآيات التي نزلت في ثمامة بن أثال، والنضر بن الحارث، وأعراب بني أسد، وأبوجهل، وابن الزبعرى، وأبو عامر وأصحابه. كما تجهز الإذاعة حلقات مصورة وبإخراج مرئي «إنفوجرافيك» لمتابعيها على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ويتسنى للجمهور الذي لم يتمكن من متابعة البرنامج أثناء بثه عبر الإذاعة، مشاهدة جميع حلقاته عبر تطبيق «مرايا» الذي خصصته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بشكل مجاني ليكون منصّة ومكتبة رقمية تضمّ جميع الأعمال والمسلسلات والبرامج التي تبثها قنوات الهيئة، بشكل مجاني، يسهل الوصول إليه، وبدقّة وجودة عاليتين.