شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تعلن عن نتائج الربع الأول من 2021 يوم 11 مايو الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موعد الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها عن فترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي الإيرادات المجمعة 31.9 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو قدرها 24% مقارنة بالعام السابق مدفوعًا بشكل رئيسي بالإيرادات المتميزة لخدمات البيانات والتي حققت نموًا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي مثلت 53% من إجمالي النمو في الإيرادات متبوعًا بزيادة إيرادات مشروعات الكوابل والتي حققت نمو قدره 1.4 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 11.1 مليار جنيه محققًا هامش ربح قوي قدره 35%، متخطيًا توقعات بداية العام، وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية، يحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق، حقق الربح التشغيلي بعد تحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية نسبة نمو قدرها 65% مقارنة بالعام السابق مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد التكاليف على الرغم من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.