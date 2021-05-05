شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 3 شركات 45 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد.. و30 ألف لإصدارات توريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الثلاثاء، فرض التزام مالي على 3 شركات وهي مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، نايل سيتي للاستثمار، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بقيمة 45 ألف جنيه لمخالفتهم قواعد القيد.

وغرمت اللجنة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية 25 ألف جنيه لعدم التزام الشركة بأحكام المواد 28 و34 و43 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت شركتي نايل سيتي للاستثمار، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 10 آلاف جنيه لكل منها، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 32 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت لجنة القيد، فرض التزام مالي على شركات المجموعة المالية للتوريق الإصدار الثاني، المصرية للتوريق الإصدار السابع، المصرية للتوريق الإصدار الثامن، جولدن بيراميدز بلازا-الدفعة الأولى الإصدار الثاني، كابيتال للتوريق الإصدار الثالث، توريق للتوريق الإصدار الأول، 5 آلاف جنيه لكل شركة وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة (47) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

فيما قررت اللجنة، منح شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا للمادة 46 من قواعد القيد وفى ضوء المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على ان يتم إعادة عرض موقف الشركة في حالة عدم الالتزام على لجنة القيد لأعمال شئونها، والتنبيه على شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التنبيه بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.