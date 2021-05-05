شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن حاجز 1.2$ مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، متخليا عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 1.2$ ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، فى ظل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، مع تزايد الأحاديث عن قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.1985$ الأدنى منذ 19 نيسان/أبريل الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2012$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2026$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع استئناف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 1.2149$ ، وفى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 91.43 نقطة ، عاكسا استمرار تعافي مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

عمليات البيع فى أسهم شركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة ،بجانب تزايد الأحاديث حول إمكانية تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،أدت إلى انحسار معنويات المخاطرة لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لوقف ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد ،وبالرغم من تقليلها لأهمية ذلك فيما بعد ،غير أن كثرة الأحاديث بالفترة الأخيرة عن تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة أصبح له تأثيرا واضحا على الأسواق التي تعتمد بشدة على التحفيز النقدي.