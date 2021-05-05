شكرا لقرائتكم خبر عن الميزانية السعودية بالربع الأول 2021 .. الإيرادات 205 مليار ريال والعجز 7.4 مليار والإيرادات النفطية 57% والدولة تمول العجز من الاستدانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية أمس عن ميزانية الدولة للربع الأول 2021 والتي أظهرت إيرادات ربعية للمملكة بلغت 205 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية بالربع الأول 7 مليار ريال، والتي أعلنت الوزارة أنه سيتم تمويلها كاملة عن طريق الاستدانة.

وحسب الميزانية فقد شكلت الإيرادات النفطية للسعودية 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي، مقابل 43% للإيرادات غير النفطية، وذلك مقابل 67% للإيرادات النفطية و33% لغير النفطية في ميزانية الربع المقابل من 2020، وهو ما يشير إلى استمرار المملكة في الابتعاد عن الاعتماد على الموارد النفطية في ميزانيتها.

واستحوذ قطاعا الصحة والتعليم على نحو 37.4% من اجمالي انفاق الميزانية خلال الربع الاول من العام الجاري بإجمالي 79.4 مليار ريال.

وبلغ الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 34.4 مليار ريال خلال الربع الاول من العام الجاري وهو ما يشكل 20% من الميزانية المعتمدة للقطاع خلال العام الجاري والبالغة نحو 174.7 مليار ريال. بينما وفي الربع الاول من العام 2020 تم انفاق نحو 34.5 مليار ريال على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية.

وتمثل إيرادات الربع الأول ما نسبته 24% من الإيرادات المتوقعة في العام 2021 كاملا.

يشار إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في حديثه خلال ملتقى ميزانية السعودية 2021 الذي انطلق مطلع يناير الماضي، إن النشاط الاقتصادي في المملكة عاد بقوة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

وأضاف أنه تم إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية دعمت القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين.

ونشرت الحكومة في ديسمبر الماضي ميزانيتها للعام 2020-2021. وبلغ العجز المالي للميزانية الحكومية للعام 2020 حوالي 298 مليار ريال ومن المتوقع أن ينخفض إلى 141 مليار ريال في 2021.

وبالنسبة لعام 2021، فان الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 849 مليار ريال، وهي تقديرات تعتبر معقولة بناء على سعر نفط خام برنت الذي يبلغ 48 دولار.