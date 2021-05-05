شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار رخص لبيع 17 ألف وحدة عقارية على الخارطة بالسعودية بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر برنامج البيع أو التأجير على الخارطة في السعودية "وافي" خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، نحو 19 رخصة لبيع مشاريع سكنية "تحت الإنشاء"، توفر 17 ألف وحدة، كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز مشروعين سكنيين.

يأتي ذلك ضمن جهوده لتعزيز الاستثمار بالقطاع ودعم العرض وحماية حقوق المستفيدين من خلال تنظيم نشاط البيع أو التأجير على الخارطة في السوق العقارية السعودية، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واعتمد البرنامج اكتمال إنجاز مشروع "رُبى جدة" الواقع في ضاحية الميّار - إحدى الضواحي السكنية الكبرى التابعة لبرنامج سكني - في محافظة جدة على مساحة تتجاوز 95 ألف متر مربع ويوفر 1248 شقة سكنية، وكذلك مشروع "أعالي الرياض" في مدينة الرياض بمساحة 13 ألف متر مربع ويوفر 85 شقة سكنية، علاوةً على استكمال إجراءات تسليم الوحدات العقارية في مشروع "واحة مكة التطويري" في مكة المكرمة الذي يوفر 2538 شقة سكنية.

وشملت رخص البيع على الخارطة الصادرة من البرنامج 10 رخص لبيع مشاريع تابعة لبرنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر 11,802 وحدة سكنية، و4 رخص لبيع مشاريع سكنية تابعة للقطاع الخاص لضخ 5031 وحدة سكنية، و5 رخص لبيع مشاريع صغيرة ومتوسطة تحت الإنشاء، إضافةً إلى إصدارة 6 رخص لتسويق عدد من المشاريع داخلياً وخارجياً لـ 106 آلاف وحدة سكنية، و6 موافقات مبدئية يجري استكمال إجراءاتها تمهيداً لترخيصها.

وكانت قد وافقت لجنة البيع والتأجير على الخارطة (وافي)، بالسعودية في يناير الماضي على استحواذ شركة سمو القابضة على مشروع أبراج لمار، الواقع بحي الشاطئ في محافظة جدة، بعد تعثر شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري وتوقفها عن استكمال بناء المشروع، وانتهاء المهل التي منحت لها للتصحيح.

وتهدف عملية الاستحواذ المحافظة على حقوق المشروع وما عليه من التزامات، وتشمل حقوق المشترين للوحدات وإكمال أعمال تطوير المشروع ومرافقه.

ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة تشكلت بقرار مجلس الوزراء بمشاركة كل من وزارة الشؤون البلدية، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص، حيث تٌعنى بالترخيص لنشاط التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة.